Sikorski: Poola praegune valitsus on Brexiti-kursil

See oli tohutu edulugu. Ja need inimesed, kes väidavad, et nad on ainsad patrioodid, üritasid talt tema teist ametiaega ära võtta (tänaseks samuti europarlamenti kuuluva PiSi poliitiku Beata Szydło peaministriajal jäi Poola ülemkogul ainsaks liikmesriigiks, kes oli vastu Tuski ametiaja pikendusele, E.K.).

Näitamaks, kui sõge asi nüüd on, tooksin näite eile õhtust (intervjuu on tehtud möödunud kolmapäeval, 13. septembril, E.K.). Praegune valitsus ütleb, et Tusk on sakslane, sest ta võttis vastu Karl Suure auhinna. Seda tõesti antakse Saksamaal. Varem on selle saanud paavst Johannes Paulus II. Aga nad leiavad, et see on tõend Tuski kohta, et ta võtab vastu saksa aurahasid ja peaks need tagasi andma. Nii sõge on asi.