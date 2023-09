Jaapani sise- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel kasvas üle 80-aastaste inimeste arv eelmise eelmise aastaga võrreldes 270 000 võrra 10,1 protsendini Jaapani umbes 124,6 miljonist elanikust, vahendab The Japan Times. Täna tähistatakse Jaapanis ka eakate austamise.

Teine rekord, mis sünis on see, et üle 65-aastased inimesed moodustavad Jaapani elanikkonnast 29,1 protsenti. Jaapanile järgnevad üle 65-aastaste inimeste osakaalu poolest Itaalia 24,5 protsendi ja Soome 23,6 protsendiga.