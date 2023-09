Hiina kommunistlikud juhid on pidanud relvajõudude kontrollimist võimul püsimise edu võtmeks. Selles vaimus kasvanud Hiina president Xi Jinpingi meelest näitab riigi juhtimise kvaliteeti seega samuti tema suutlikkus relvajõudude ridu vajadusel kiiresti puhastada, vahendas briti nädalakiri The Economist hiljuti.