ÜLEVAADE ⟩ Kõlakate järgi vajab põdur Kadõrov neerusiirdamist

Kuulujutud 46-aastase Kadõrovi järsult halvenenud tervisest said tõelise hoo sisse eelmisel nädalal pärast seda, kui Ukraina sõjaväeluure pressiesindaja Andri Jussov ütles väljaandele Obozrevatel, et Tšetšeenia juhi pikaajalisest haigusest tulenevat kriitilist seisundit on kinnitanud nii meditsiini- kui ka poliitilised allikad.

Seejärel teatas Tšetšeenia opositsiooniga seotud Telegrami kanal Niyso, et Kadõrov on koomas, ning üleeile väitis opositsioonitegelane ja inimõigusaktivist Abubakar Jangulbajev koguni, et ta on surnud.