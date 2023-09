Tolliandmetest selgus, et ajavahemikul veebruarist juulini sel aastal jõudis Türki umbes 160,4 tonni kivisütt Venemaa okupeeritud Donetski ja Luhanski oblasti aladelt. Vähemalt kümnest nimekirjas olnud ettevõtetest kolm kinnitasid uudisteagentuurile, et tõepoolest on nad seda teinud.