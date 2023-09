The New York Timesi ajakirjanikud analüüsisid nii raketitükke, satelliidipilte, pealtnägijate ütlusi ja sotsiaalmeediapostitusi ning jõudsid järeldusele, et raketilöök võis ekslikult tulla Buk-raketisüsteemist välja lastud vigasest Ukraina õhutõrjeraketist.

Ümberkaudsetest turvakaamerasalvestistest nähtu põhjal tegi väljaanne järelduse, et rakett lendas turu poole Ukraina poolelt, mitte sealt, kus olid Vene väed. Salvestistelt on näha, et raketi lähenedes pööravad neli inimest hääle poole pea – see tuleb aga Ukraina kontrolli all olevalt territooriumilt. Vaid hetked enne plahvatust on näha lähedal parkivate autode klaasipeegelduselt, et rakett tuleb loode suunast.