Austraalia idaosa ähvardavad taas ulatuslikud võsapõlengud

Austraalia metereoloogiaamet kuulutas teisipäeval välja El Niño ilmastiku, mis toob kaasa kuuma ja kuivuse, suurendades tõenäoliselt põua ning võsapõlengute ohtu. Osades Uus-Lõuna-Walesi osariigi piirkondades on tõusnud temperatuur lausa 34 kraadini, mis on enam kui 10 kraadi võrra kõrgem selle aastaaja keskmisest kõrgtasemest.

Valitsuse ilmaennustaja Karl Braganza ütles, et Vaikse ookeani kohale on laotunud El Niño muster, mis langeb kokku Ida-Austraaliat tabanud ebatavalise kevadise kuumalainega. «Tänavune suvi tuleb keskmisest kuumem ja kindlasti kuumem kui viimasel kolmel aastal,» rääkis Braganza. ÜRO Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) ennustas aasta alguses, et 2023. aasta teisel poolel tekib 90 protsendi tõenäosusega El Niño. See toob kaasa uued temperatuurirekordid ning äärmusliku kuumuse mitmel pool maailmas.