VIDEO ⟩ Üleujutustest räsitud Liibüa linnas panid meeleavaldajad linnapea majale tule otsa

Linna ühe kuulsaima vaatamisväärsuse, Al-Šahaba mošee juurde kogunenud meeleavaldajad nõudsid häälekalt Liibüa idaosa kontrolliva valitsuse tagasiastumist. Elanikud on pahased, et ametivõimud ei hoiatanud neid tugeva tormi eest piisavalt: öeldi küll, et tuleb püsida kodus, kuid evakueerimist keegi ei nõudnud. Ametnikud on eitanud seda.