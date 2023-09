Hiina on hoogustanud viimastel aastatel kontrolli poolautonoomse linna üle ning kehtestas pärast ulatuslikke demokraatiameelseid proteste 2020. aastal karmi julgeolekuseaduse.

Kaks diplomaatilist allikat kinnitas, et nende konsulaadid on saanud Hiina välisministeeriumilt sellekohase nõudmise ning tegemist on esimese korraga, kui tahetakse saada kohalike töötajate isikuandmeid.