INTERVJUU ⟩ Matti Maasikas: ELi suurim abi Ukrainale on liikmesuse lubadus

The Economistis ilmus eelmisel nädalal intervjuu president Zelenskõiga, mis oli tehtud 11. septembril Kiievis YES-konverentsi ajal. Economist kirjutas, et kui mullu oli sel konverentsil meeleolu eufooriline, siis seekord väga tõsine. Zelenskõi kohta väitsid nad, et ta oli sünge olemisega. Te olite ka seal konverentsil. Mida selline erinev meeleolu näitab? Eelmisel aastal toimus see konverents muidugi vahetult pärast ukrainlaste edukat vastupealetungi Harkivi oblastis.

Eks see meeleolu oli mõlemal aastal otseselt seotud olukorraga lahinguväljal. Aga ka siis, aasta tagasi, president Zelenskõi hoiatas – teadmata, et tuleb selline tugev kampaania Ukraina infrastruktuuri pihta –, et saabub Ukraina ajaloo kõige raskem talv. Sotsioloogia näitab ukrainlaste teatavat valmisoleku suurenemist läbirääkimisteks. Aga sotsioloogia näitab ka, et kaks kolmandikku ukrainlasi on valmis pikemaks sõjaks ning et 95 protsenti inimestest on vastu ükskõik millistele territoriaalsetele järeleandmistele. (Maasikas viitab tuntud Kiievi mõttekoja, Razumkovi keskuse augustis läbi viidud küsitlusele, mis näitas muu hulgas, et 23 protsenti ukrainlasi oleks nõus alustama Venemaaga läbirääkimisi, kui olukord sõjas halveneb – J. P.)