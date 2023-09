ÜLEVAADE ⟩ Mägi-Karabahhis rünnakule läinud Aserbaidžaani mürsud nõudsid ohvreid

Mägi-Karabahhi de facto parlamendi opositsioonipartei Õiglus peasekretär Metakse Hakobjan ütles Raadio Vaba Euroopale eile, et Xankənt on igast suunast tule all. «Inimesed on nüüd eraldatud oma lastest, lapsed on eraldatud vanematest. See on kohutav olukord, ei ole bensiini, et minna lapsi otsima,» sõnas ta, viidates kütusepuudusele, mis on tingitud alates detsembrist kestvast blokaadist ainsal Mägi-Karabahhi Armeeniaga ühendaval maanteel Laçıni koridoris.