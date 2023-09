«Need jätkuvad. Ja kuigi Putini sarnane isik teatab okupatsiooniarmee ridu täiendanud vabatahtlike arvust, pole see muidugi nii. Mobilisatsioonimeetmed on karmid ja repressiivsed. Seadusandlust karmistatakse rõhuasetusega sundosalusele Vene Föderatsiooni relvajõududes. Ja täna me näeme, et kahuriliha värbamine jätkub,» rõhutas Jussov.