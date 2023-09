Poola president võrdles viljaekspordist kõneldes Ukrainat uppujaga

«Meil on tegemist millegi uppuja taolisega. Kes on kunagi uppuja päästmises osalenud, see teab, et uppuja on uskumatult ohtlik. Temas on isiklikust hirmust ja adrenaliinist tingitud kujuteldamatu jõud ja ta võib päästja lihtsalt uputada. Öeldakse, et uppuja haarab õlekõrrest ja tõepoolest, uppuja haarab kõigest, millest saab,» tsiteerib rmf24 Dudat.