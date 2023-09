Rohkem kui kaks kolmandikku venelastest ei soovi, et Venemaa president oleks eakas, vahendas sõltumatu venekeelne meediaväljaanne Meduza.

Kremli võimust eraldiseisva uuringufirma Russian Field-i läbiviidud küsitlused näitasid, et 68 protsenti vastanutest ei taha, et Moskvas istuks president, kellel on sünniaastaid rohkem kui 70, tõi esile läänes tegutsev venekeelne infokanal Vjorstka.