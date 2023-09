Eile pärastlõunal teatasid Mägi-Karabahhi separatistlikud võimud, et on vastu võtnud Vene rahuvalvekontingendi ettepaneku relvarahuks Aserbaidžaaniga. Kokkulepitu kohaselt tähendab see kõikide Armeenia vägede väljasaatmist ja Mägi-Karabahhi separatistlike relvajõudude laialisaatmist.