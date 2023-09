Varssavi toetus Kiievile on endiselt vankumatu, ütles Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas täna ja lisas, et meedia moonutas Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnu Ukraina relvadega varustamise kohta. Ka Varssavi kinnitas, et Kiievi relvastamist jätkatakse.