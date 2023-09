JUMALA SELJA TAHA ⟩ Leedus saavad kirikutest avalikud varjumiskohad

Siseministeeriumile kuuluva Vilniuse Lohutuse Maarja kiriku keldrikorrusel on praegu mõeldud külastajatele kunstinäituste vaatamiseks. See võidakse aga ümber ehitada varjendiks, kuhu inimesed saavad sõjalise rünnaku või katastroofi põhjustatud hädaolukorra ajal varjuda, kirjutab Leedu uudisteagentuur LRT.

«Loomulikult peavad spetsialistid veel ruumid üle vaatama. Need peaksid olema kohad, kus saab inimestele varjupaika anda, et nad teaksid, kuhu põgeneda. Kirikul on tornid, neid näeb kaugelt,» ütles koguduse juht Algirdas Toliatas kokkulepet kommenteerides.