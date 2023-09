ÜLEVAADE ⟩ Poola solvunud võimueliit ja lähenevad valimised

Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas kolmapäeva õhtul, et Varssavi ei saada Ukrainale enam relvi ning keskendub edaspidi enda julgeolekule. Kuigi hiljem on ministri avaldust pehmendatud, annab väljaütlemine selgelt märku sellest, mida Morawiecki ka ise tunnistas: Varssavi ja Kiievi suhted on praegu halvas seisus.