Aserbaidžaan: Mägi-Karabahhi kõnelused olid konstruktiivsed

«Kõnelused peeti konstruktiivses ja positiivses õhkkonnas,» ütles Aserbaidžaani presidendikantselei ja lisas, et jõuti kokkuleppele kohtuda taas lähitulevikus.

«Relvarahurežiim Mägi-Karabahhis üldiselt peab, on olnud üksikuid rikkumisi, kuid üldiselt on olukord stabiilne,» ütles Armeenia valitsusjuht telepöördumises.

Mägi-Karabahhi pealinn Xankəndi (Stepanakert) on täis näljaseid, peavarjuta ja hirmunud inimesi pärast Aserbaidžaani sõjalist välkoperatsiooni, teatas neljapäeval piirkonna inimõigusvolinik.

«Kõik Stepanakerti tänavad on täis peavarjuta inimesi, näljaseid, hirmunuid ja määramatuses olevaid,» ütles Gegham Stepanjan sotsiaalmeedias päev pärast Bakuu teadet, et Aserbaidžaan on saavutanud täieliku kontrolli Mägi-Karabahhi üle.