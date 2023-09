Biden teatab uute õhutõrjesüsteemide andmisest Ukrainale

«Biden on otsustanud mitte saata rakette ATACMS, kuid ta pole seda ka edaspidi laualt maha võtnud,» lisas Sullivan.

ATACMS on olnud pikka aega Ukraina administratsiooni soovide nimekirjas, kui rääkida Lääne relvaabist. Muidu Ukrainat heldelt toetanud USA on aga tagasi hoidnud relvi, millega saaks rünnata ka sügavale Venemaale. Kaugmaa relvasüsteemidega on kardetud suurendada eskaleerumisohtu ning NATO riikide ja Venemaa vahelise otsese konflikti tõenäosust.