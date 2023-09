Ukraina tankid ja muud soomusmasinad tegutsevad juba lõuna pool okupantide peakaitseliini viimasest liinist ning see läbimurre toimub Zaporižžja oblastis, vahendas Ameerika mõttekoja raportit Ukraina agentuur Unian..

ISW analüütikud viitavad siinkohal eilsetele geolokatsioonikaadritele. Need näitavad, et kaitseväe soomusmasinad on jõudnud lõuna poole vastase tankitõrjekraavidest ja nn draakonihammastest, mis moodustavad osa kolmekihilisest kaitsest.