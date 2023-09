Erdoğan noris värviliste seinte pärast ÜROga tüli: kui palju saab LGBT-d maailmas olla?

Erdoğan ütles kodumaa meediale pärast visiiti New Yorki, et oleks soovinud ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega rääkida assambleehoones nähtud värvivalikust, mis tema sõnul rõhutas liigselt LGBT-liikumist, vahendab Reuters.

Presidendi sõnutsi häiris teda see, et igal pool peaassambleel, sealhulgas ka näiteks trepiastmetel, propageeriti LGBT värve. «Kui palju LGBT-d saab maailmas olla? Nii palju, kui neil on õigusi nendeks sammudeks, on ka LGBT-vastastel õigusi,» ütles Erdoğan. Riigijuht on varasemalt rünnanud korduvalt LGBT kogukonda, püüdes seeläbi tugevdada oma mainet konservatiivina.