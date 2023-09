Erdoğan ütles kodumaa meediale pärast visiiti New Yorki, et oleks soovinud ÜRO peasekretäri António Guterresega rääkida assambleehoones nähtud värvivalikust, mis tema sõnul rõhutas liiga LGBT-liikumist, vahendab Reuters.

Presidendi sõnutsi häiris teda, et igal pool peaassambleel, sealhulgas ka näiteks trepiastmetel, propageeriti LGBT värve. «Kui palju LGBTd saab maailmas olla? Nii palju, kui neil on õigusi nendeks sammudeks, on ka LGBT-vastastel õigusi,» ütles Erdoğan. Riigijuht on varem korduvalt LGBT-kogukonda rünnanud, püüdes seeläbi tugevdada oma mainet konservatiivina.