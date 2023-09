Rootsi baaritulistamises suri kaks inimest

Politsei teatas, et üks 20aastane mees ja teine 70aastane mees surid reedel Sandvikenis asuvas Iiri pubis toimunud tulistamises saadud vigastustesse.

«Me kahtlustame, et sihtmärgiks oli üks inimene ja ülejäänud kolm olid erinevatel põhjustel sündmuskohal, kuid neil polnud sellega midagi pistmist,» ütles pressiesindaja Magnus Jansson Klarin Rootsi uudisteagentuurile TT. Ta lisas, et tulistamises kahtlustatav oli üks kahest hukkunust. Politsei teatel ei ole kedagi vahi alla võetud.

Juhtumit seostatakse riigis kasvava jõuguvägivallaga, mille tõttu on sel aastal olnud riigis kokku 261 tulistamist ja pommirünnakuid. Kokku on neis hukkunud 36 inimest, 73 on saanud haavata.