Itaalia pole rahul migrantide tulva suurenemisega

Euroopasse suunduvale rändele lahenduse leidmiseks on vaja uut lähenemist, ütles Mattarella.

«Tuleb mõelda, kuidas algelisi ja aegunud tööriistu täiesti uue nähtusega silmitsi seistes teisiti kasutada,» sõnas ta. «Näiteks Dublini reeglid on eelajaloolised, need on koostatud ühes teises maailmas, kui massimigratsiooni nähtus ei olnud veel alanud.»