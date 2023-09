Hiina kasvav roll Arktikas ei ole see, mida ennast võimsa Arktika riigina määratlev Venemaa tahaks, ent Ukraina sõja tõttu on Venemaa isolatsioonis ja vajab välisinvesteeringuid, ütles Postimehele teadur Evan Bloom.

Kuigi kaheksast Arktika riigist seitse on peagi NATO riigid, mis on venelastele ebamugav, ei ole julgeolekukriis Arktikas teema, jagas USA Wilsoni instituudi polaaruuringutega tegelev Bloom oma mõtteid Arktikas toimuvate arengute kohta, lisades, et Arktika puhul on tähtis mõista, et see ei ole metsik lääs, vaid Artika riikide ning nende seadustega tihedalt kaetud ala.