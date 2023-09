Leedu valitsus pakub õpetajatele uuel aastal 21-protsendist palgatõusu

«Esimeseks sammuks oleks lisada jaanuarist 10 protsenti,» lisas ta, märkides, et nüüd oodatakse ametiühingult vastust.

Leedu Haridustöötajate Ametiühingu juht Andrius Navickas ütles pärast kohtumist, et nad vaatavad valitsuse pakkumise üle. Ta lisas, et otsus streikima hakata on ära tasunud.