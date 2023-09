Rootsis tuntud koraanipõletaja taotles uut protesti, politsei keelas

Rootsi raadio ja ajalehe Sydsvenskan teatel on politsei protesti aga julgeolekukaalutlustel ära keelanud. Politsei märkis, et ei saa tagada ürituse ohutust soovitud kohas. Sydsvenskani andmeil oli Momika taotlenud luba avaldada meelt Rosengårdi keskuses või selle ümbruses.

Sügisel ja suvel on sama mees korduvalt Stockholmis ja Malmös koraani põletanud, mis on toonud kaasa vägivaldsed meeleavaldused nii Rootsis kui ka välismaal. Sellega seoses on Iraak palunud Rootsil mees neile välja anda. Iraak põhjendas taotlust sellega, et Momika põletas juunis Stockholmis mošee ees koraani.