Postimehe kohapealne meeskond on tegelikult mitte kahe-, vaid kolmeliikmeline — tiimi kolmas lüli on ukrainlasest kaasautor Oleksandr Katšura, kelle vahendusel on olnud võimalik lugeda Slava Ukraini skandaalist tuttava vilepuhuja Oleksandr Tšernovi vintsutustest õiguskaitseorganitega.