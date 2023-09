Ukrainlased on suutnud väikese huumoripiskuga vürtsitada isegi kuivad peastaabi statistikat sellega, et hiljuti on ilmunud sellesse omaette rida – allveelaevad. Hetkel on sellel real arv 1, aga kes teab, kuidas edasi läheb. Hävitatud laevade real on praegu 20. Ja seda riigil, kel puudus sõjategevuse alguses igasugune sõjalaevastik. Näib, et Musta mere laevastiku lõpp saab olema vältimatu, aga lisaks ka kuulsusetu. Tõelisi merelahinguid ju ei toimu.