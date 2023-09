HAMMAS VEREL? ⟩ Alijev kohtub esmaspäeval Nahhitševani enklaavis Erdoğaniga

Kaks liitlast teatasid juunis, et soovivad suurendada jõupingutusi, et avada maismaakoridor, mis ühendaks Türgit Aserbaidžaani põhialaga Nahhitševani ja Armeenia kaudu. Aserbaidžaan on pikalt nõudnud nn Zangezuri koridori avamist läbi Armeenia Nahhitševani vastutasuks Mägi-Karabahhi Armeeniaga ühendava Latšini koridorile.