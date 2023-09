OLUKORD MÄGI-KARABAHHIS ⟩ Esimesed põgenikud saabusid Armeeniasse, levib Aserbaidžaani infoterror, üle 500 inimese on endiselt kadunud

Armenia välisminister Ararat Mirzojan ütles eile ÜRO Peaassamblees, et rahvusvaheline üldsus peab sekkuma, et takistada Aserbaidžaani Mägi-Karabahhis genotsiidi toimepanemist.

«Täna siin rääkides on 30 protsenti Mägi-Karabahhi elanikkonnast põgenikud,» ütles ta. «Kogu Mägi-Karabahhi elanikkond on ilma igasuguste elatusvahenditeta, sest Mägi-Karabahhi on saanud siseneda vaid piiratud koguses humanitaarabi. Ei ole toitu, ei ole ravimeid, ei ole peavarju, ei ole kohta, kuhu minna. Inimesed on eraldatud oma perekondadest, neid terroriseeritakse ja nad kardavad oma elu pärast,» lisas Mirzojan.