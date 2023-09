INTERVJUU ⟩ Pistorius: Saksa brigaadi tulek eeldab Leedult ka lasteaedu

Samas juhtis Pistorius tähelepanu, et kui maaväe osa on Saksamaal kui sealse NATO lahingugrupi juhtriigil tõesti ennekõike Leedus, on nende lendurid sagedasti õhuturvet teinud Ämarist ja mereväelased toimetavad rohkem Lätis.

Mida tähendab Saksamaa jaoks ühe NATO idatiiva lahingugrupi juhtriigiks olemine?

Sellel ülesandel on meie jaoks ajalooline dimensioon. Varssavi pakti lõpuni oli Saksamaa NATO idatiib. Toona saime meie loota oma liitlaste toetusele. See on midagi, mida me ei unusta.

Venemaa jõhker agressioonisõda Ukraina vastu oli meie jaoks pöördepunkt. Nimetame seda Zeitenwende’ks. Meie NATO idatiiva liitlased on selle osas eriti kaitsetus positsioonis.

Saame oma vastutusest aru. See tähendab, et me ei taha olla sellisel sügava muutuse ajal pelgalt pealtvaatajad. Pigem täidame aktiivselt oma rolli, et saaksime – niipalju kui võimalik – avaldada sellele Zeitenwende’le positiivset mõju.

Selles kontekstis mängib olulist rolli brigaad, mille plaanime paigutada Leetu. See on üks Zeitenwende teenäitaja-projektidest. Nende ettevõtmistega näitame oma tugevat pühendumist heidutusele ja kaitsele. Aasta lõpuks otsustame koos Leedu partneritega ära, millised sammud astume ja millal.