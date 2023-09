Mägi-Karabahhis plahvatas kütusehoidla, kümned on hukkunud ja sajad vigastatud

Armeenia separatistid, kes valmistuvad Bakuule võimu loovutama, teatasid, et eile sai Mägi-Karabahhis Xankəndi-Xocalı maantee lähedal kütusehoidla plahvatuses vigastada üle 200 inimese. Märgitakse ka, et seni on kadunuks jäänud paljud inimesed, kes on põlenud ja kelle kohta pole andmeid.