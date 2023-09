Põhja-Korea suursaadik ÜRO-le: Korea poolsaar on tuumasõja lävel

«Sõjalis-julgeolekuline olukord Korea poolsaarel ja selle ümbruses on viidud tuumasõja lävele,» ütles Põhja-Korea suursaadik Kim Song ÜRO Peaassambleele.

ÜRO peasekretär António Guterres mõistis teisipäeval hukka tuumavõidujooksu taaspuhkemise ja hoiatas, et see on heitnud maailma kohale taas hävingu varju.