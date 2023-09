OSCEs Eestit kimbutades üritab Venemaa kogu organisatsiooni ummikusse ajada

Eesti seadis oma kandidatuuri OSCE 2024. aasta eesistumiseks üles 2020. aastal. Siiani ühtki vastukandidaati esitatud pole, aga Venemaa ei lase Eestit sellesse rolli kinnitada. See tähendab, et praeguse seisuga pole vaid kolm kuud enne teada, kes järgmisel aastal organisatsiooni tööd tüürib. Tavapäraselt on see otsustatud hiljemalt kaks aastat ette.