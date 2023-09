INTERVJUU ⟩ Marina Kaljurand: Mägi-Karabahhi põgenikud on elanud humanitaarkatastroofi tingimustes

Mägi-Karabahhist on Aserbaidžaani võimu kartuses põgenenud Armeeniasse tuhandeid inimesi ja põgenikevoolul ei näi lõppu. Euroopa Parlamendi Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni juht Marina Kaljurand (SDE) ütles Postimehele, et Armeeniasse saabuvad inimesed on väga kehvas seisus.