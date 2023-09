ISW: Vene eliitüksused taganevad, Ukraina edeneb lõunarindel

ISW märgib, et augusti alguses või keskpaigas viisid Vene väed 7. ja 76. õhudessantdiviisi elemendid Orihhivi suunale ning nende vasturünnakud Novoprokopivka piirkonnas viitavad sellele, et Ukraina pealetung on jõudnud selle asula äärealadele.

«Venemaa väejuhatus võib muuta 70. ja 71. motoriseeritud laskurrügemendi juba lagunenud üksused võitlusvõimetuks, kui kasutab neid aktiivselt Ukraina vägede pealetungi tõrjumiseks Novoprokopivka lähedal,» ütleb ISW aruanne.

Lisaks on teatatud, et 42. motoriseeritud laskurdiviisi üksused paiknevad endiselt Tokmakis, mis viitab sellele, et Venemaa väejuhatus ei ole Lõuna-Ukrainas mehitanud mitmeešelonilist kaitset ja ilmselt on Vene vägede arvukus järgnevatel liinidel oluliselt väiksem.

«Võimalik, et teiste Vene üksuste ja formatsioonide avastamata elemendid hoiavad positsioone tagumistel kaitsepositsioonidel, ent Vene vägede praegune valmisolek rindejoonel positsioone hoida näitab, et see on ebatõenäoline,» märgivad analüütikud.