Ukraina raport: Iraani droonides on Euroopa päritolu detaile

Ukraina valitsus saatis augustis tööstusriikide ühenduse G7 liikmesriikidele riigi militaarekspertide analüüsi põhjal koostatud 47-leheküljelise dokumendi, kus kinnitatakse, et viimase kuue kuu jooksul on tehtud üle 600 rünnaku linnadele kasutades lääne tehnoloogiat sisaldavaid mehitamata õhusõidukeid, kirjutab The Guardian.

Shahed-131 ja Shahed-136 droonimudelitest leiti kokku 52 elektrikomponenti, mida toodavad lääne firmad. Nende hulgas on viis Euroopa ettevõttet, sealhulgas Briti ettevõtte Poola allharu. «Tootjate seas on ettevõtteid, mille peakorterid asuvad riikides, mis on kehtestanud sanktsioonid: Ameerika Ühendriigid, Šveits, Holland, Saksamaa, Kanada, Jaapan ja Poola,» on avalduses kirjas.