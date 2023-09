Üle Rootsi levinud koraani põletamise laine läitis paremaktivisti tellimus

Paludani aktsioon pani riigis aluse koraani põletamise lainele, mis on tekitanud viha suures osas moslemimaailmas ja halvendanud Rootsi julgeolekuolukorda, kirjutab Rootsi ringhääling SVT.

«Ju ma olin see, kes otsustas, et tahan seda teha. Aga idee selleks tuli ühelt Rootsi ajakirjanikult,» ütles Paludan kohalikus telesaates. Koraanipõletaja viitab endisele erakonna Alternatiiv Rootsile parlamendiliikme kandidaadile, paremäärmuslikule aktivistile Christian Petersonile. Praegu on Peterson parteitu ja töötab meediakanalis insikt24, mille omanik on endine parlamendiliige Erik Almquist.

Peterson kinnitab, et just tema võttis Paludaniga ühendust. Tema väitel helistas ta Paludanile mitme inimese nimel. Samuti ütles Peterson, et kavatseb edaspidigi protestida Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani rolli vastu Rootsi NATOsse astumise protsessis.

Varem on selgunud, et Paludani koraani põletamise aktsiooni maksis kinni parempopulistliku uudistesaidi Nyheter Idag asutaja Chang Frick.

Pärast koraani põletamist Türgi saatkonna ees kerkis Paludan politsei huviorbiiti. Aktivist teatas, et teeb aktsioonides pausi, kuid koraanide põletamine jätkus riigis siiski. Suve jooksul viisid Salwan Momika ja Salwan Najem läbi mitu aktsiooni. Petersoni sõnul ei ole tema nendega seotud.