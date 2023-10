INTERVJUU ⟩ Mehhiko keskkonnaaktivist: Mehhiko on looduskaitsjate jaoks üks ohtlikumaid riike

Mehhikos satuvad vahetute rünnakute ohvriks just põlisrahvaste esindajatest keskkonnakaitsjad. Neid tapetakse, ähvardatakse või ahistatakse - see ampluaa põlisrahvaste vastu suunatud agressioonist on laiem kui vaid tapmised, ütles Postimehele Yoatzin Popoca Hernández.