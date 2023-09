Venemaa presidendi ettepanekul on parlament juba kuulutanud 30. septembri «taasühinemise päevaks». 30. septembril 2022 allkirjastasid Vladimir Putin ja Venemaa poolt ametisse seatud okupatsioonivõimude juhid Kremlis kokkulepped «Venemaaga liitumise» kohta. Seejuures ei olnud ükski Ukraina territoorium täielikult Venemaa kontrolli all. Ukraina regioone Venemaa osana ei tunnusta rahvusvahelisel areenil keegi, sest annektsioon on rahuvsvahelise õiguse kohaselt illegaalne.