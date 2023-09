IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukrainlaste pidurdamiseks on venelased toonud välja kõik oma reservid

UKRAINA PÄEVIK 27.09: vene okupandid püüavad vasturünnakutega peatada ukrainlaste pealetungi lõunarindel, kuid peale ajutise aeglustamise pole nad suutnud edasiliikumist pidurdada. Samuti on ukrainlased hakanud vähehaaval ületama raudteeliini Bahmutist lõunas. Lahingud on ägedad, ukrainlastel on raske, kuid venelaste kaitse tasapisi degradeerub.