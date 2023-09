SUURE TIIGRI KARTUSES ⟩ Taiwan demonstreeris esimest kodumaist allveelaeva

Hiina peab Taiwani enda territooriumiks ja on lubanud selle ühel päeval vajadusel jõuga tagasi võtta. Viimase aastaga on Peking suurendanud sõjalist ja poliitilist survet demokraatliku valitsusega saarele.

Taiwan on vastanud kaitsekulutuste suurendamisega, mis ulatuvad 2024. aastal 19 miljardi dollarini, et soetada relvastust. Eriti loodetakse tähtsaima liitlase USA peale, ehkki katsed sealt allveelaeva saada on saanud tagasilöögi.