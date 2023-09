Zelenskõi kutsus NATOt üles Ukrainale õhutõrjesüsteeme annetama

Zelenskõi palus NATO peasekretärilt rohkem õhutõrjesüsteeme, sest on karta Venemaa sagenevaid rünnakuid energiataristu pihta. «Peasekretär nõustus tegema tööd, et meid selles osas toetada ja alliansi liikmesriike mobiliseerida,» ütles Zelenskõi ühisel pressikonverentsil. «Ainuüksi eile öösel kasutasid Vene terroristid rohkem kui 40 Shahedi (Iraani päritolu ründedroon – toim). Ja nii peaaegu igal öösel. Me vajame oma õhukaitse tugevdamist, arvestades intensiivseid rünnakuid ukrainlaste, meie linnade ja sadamate vastu. Maailm peab nägema, kuidas Vene terror kaotab, et meie ühised väärtused saaksid võita,» ütles Zelenskõi.