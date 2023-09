Umbes 3,5 miljardi dollari väärtuses tehing on suurim Iisraeli ja tema kaitsetööstuse ajaloos.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius ja tema Iisraeli ametivend Yoav Gallant kinnitasid pressikonverentsil, et see on mõlema riigi jaoks ajalooline päev. Arrow 3 seab Saksamaa õhutõrje valmis tuleviku jaoks, ütles Pistorius.