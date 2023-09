Mitu USA presidenti järjest on nimetanud Hiinat kõige pikaajalisemaks ja suurimaks väljakutseks Ühendriikidele, kuid mõnede analüütikute hinnangul on Pekingi ambitsioonid keskendunud rohkem Washingtoni mõju vähendamisele Aasias kui globaalsele rollile.

Vastates ajakirja The Atlantic korraldatud foorumil küsimusele Hiina kavatsuste kohta, ütles Blinken: «Ma arvan, et see, mida ta taotleb, on olla domineerivaim jõud maailmas - sõjaliselt, majanduslikult ja diplomaatiliselt.»