AK ⟩ Läti riigivalitsemise vanad väljakutsed

Ühine transporditaristu ja riigikaitse on need valdkonnad, kus kolm riiki suudaks rohkem panustada, ning Eesti ja Läti ühine õhukaitsesüsteemide ost Saksamaalt on hea näide sellest, et esialgsetele lahkarvamustele vaatamata on koostöö meie vahel tõhus. Kas see koostöö jätkub sama edukalt, sõltub nii mitmestki faktorist, ja Läti riigi valitsemine on vaid üks neist.