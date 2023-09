Agentuur ei esitanud eraldi andmeid laste kohta, kuid ütles, et jaanuarist septembrini paatidega Itaaliasse jõude püüdnud migrantide hulgas oli 11 600 saatjata alaealist. See arv on 60 protsendi võrra suurem kui 2022. aasta esmese üheksa kuu jooksul.