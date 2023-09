Rumeenia viib Doonau-äärsele piirile Ukrainaga õhutõrjesüsteeme ja loob piirivalveteenistujatele rohkem vaatluspunkte, vahendas Reuters kahele anonüümsele kaitseministeeriumi allikale viidates. Need sammud on otsene tagajärg viimasel ajal sagenenud Vene droonirünnakutele, mis on sihiks võtnud Doonau-äärsed Ukraina sadamad, kust eksporditakse vilja.